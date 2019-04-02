ABD Büyükelçisi Jeniffer L. Davies Edirne'de

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye gelen Davies, ilk olarak 2015 yılında restore edilerek ibadete açılan Avrupa'nın en büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu'nu ziyaret etti. Sinagog ile ilgili bilgiler alan Davies, müştemilatında bulunan Edirne'ye özgü el sanatlarını ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde giyilen pehlivan kispetini inceledi.

"Osmanlı'dan günümüze 3 büyük dinin birlikte yaşadığı özel bir şehir"

Sinagogda basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Davies, Edirne'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle Mimar Sinan'a ve ustalık eseri Selimiye'yi bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Bu güzel şehirde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Selimiye'yi çok merak ediyorum, Sinan'ın büyük bir hayranıyım öte yandan bu güzel şehrin güzelliklerini gezmeyi dört gözle bekliyorum. Burada en çok dikkatimi çeken ve beni en çok etkileyen şey 3 büyük dinin bu şehirde barış içerisinde yaşıyor olması. Bu sinagogun da Osmanlı İmparatorluğu'nun burada bu barışı yaşatan en güzel örneklerin biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Selimiye'nin mimarisine, ‘ters lalenin' gizemine hayran kaldı

Davies, sinagog ziyaretinin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı, Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Yanında getirdiği tülbent ile başını kapatan Davies, cami görevlilerinden yapım tarihi ile ilgili bilgiler aldı. Rivayetlerle günümüze kadar yansıyan ‘ters lale'nin gizemini dikkatle dinleyen Davies, caminin kubbesinden ve motiflerinden bir an olsun gözünü alamadı.

Koray Ustabaşı



