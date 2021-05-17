ABD çatışmalara ilişkin BM'nin üçüncü taslak bildirisini de engelledi!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere dün 3'üncü kez toplanmıştı. Diplomatik kaynaklar, toplantı sonrası ABD'nin bir hafta içinde üçüncü kez İsrail-Filistin arasındaki şiddetin durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi tasarısını engellediğini bildirdi. İsmi açıklanmayan bir diplomatik kaynak, BMGK'nın ortak bildirisi hakkında ABD'nin şu anda tasarıyı destekleyemeyeceğini belirtti.

Tasarıda Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarının ise açık bir şekilde kınanmadığı aktarıldı. Çin, Tunus ve Norveç tarafından hazırlanan ve "sivillerin, özellikle çocukların korunması da dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı ve şiddetin durdurulması" çağrısında bulunan tasarı, dün geç saatlerde 15 üye tarafından onaylanmak üzere Konsey'e sunulmuştu.

BM Genel Kurulu perşembe günü İsrail ve Filistin için toplanıyor

BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının durumunun görüşülmesi adına BM Genel Kurulunu 20 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da ABD'nin New York eyaletinde yer alan BM merkez binasında toplama kararı aldığını belirtmişti. Bozkır, "BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da toplayacağım" demişti.