ABD: 'Covid-19 salgınında Çin'e yardım etmeye hazırız'

Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye başlamasının ardından ülkede vaka sayıları artarken, ABD'den Çin'e yardım teklifi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin insanları aşılamaya, test ve tedaviyi kolayca erişilebilir hale getirmeye odaklanmasının önemli olduğunu ifade ederek, ülkesinin dünyanın en büyük aşı bağışçısı olduğunu hatırlattı.

Price, “Covid-19 ve onunla ilgili diğer sağlık konularında Çin de dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri desteklemeye devam etmeye hazırız. Covid-19 aşılarımız güvenli ve etkili. Herhangi bir siyasi anlaşmazlığa bakılmaksızın dünyanın dört bir yanındaki ülkeye aşı sağladık. Bu, ciddi anlamda dünyanın geri kalanının çıkarınadır" ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'deki vaka yükünün hem insani hem de ekonomik maliyetleri olacağının altını çizen Price, "Çin'in bu salgını kontrol altına alması sadece kendisi için değil, aynı zamanda uluslararası toplumun devam eden ekonomik iyileşmesi için de önemlidir" dedi.

Burak Ersoy



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