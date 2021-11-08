ABD Covid-19 seyahat yasağını kaldırdı

ABD, yaklaşık 2 yıldır yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını bugün itibarıyla kaldırdı.

Alınan yeni kararlar kapsamında Brezilya, Çin, Hindistan, İrlanda, Güney Afrika, İran, İngiltere ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden gelen ziyaretçiler tam aşılı olmak şartıyla ülkeye girebilecek.

Buna göre, ziyaretçiler ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanımı onaylanmış aşılardan yaptırmak zorunda olacak.

Bu kapsamda, yolcular tek doz Johnson & Johnson aşısı veya Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm ve Sinovac aşılarından iki doz yaptırmış olmak şartıyla ülkeye alınacak.

Yolcuların ayrıca aşı olduklarını kanıtlayan bir aşı pasaportu ve en geç 3 gün önce alınmış negatif Covid-19 testi ya da en geç 3 ay önce hastalığı geçirmiş olmalarını ibraz etmesi gerekiyor.

Çocuklar ise söz konusu aşı zorunluluğundan muaf tutulurken, 2-17 yaş aralığındaki yolcuların 3-5 gün arasında Covid-19 testi yaptırması zorunlu tutuluyor.

Öte yandan, kara yoluyla Meksika ve Kanada'dan gelenlerin aşı pasaportu ibraz etmesi gerekirken, test yaptırma şartı bulunmuyor.