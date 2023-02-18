İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 19-20 Şubat tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD'nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara'da Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Aytekin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.