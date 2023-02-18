ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD'nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara'da Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Aytekin

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