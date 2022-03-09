ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Amacımız bu çatışmayı bitirmek, genişletmek değil"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD'de bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı ele alan bakanlar daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "haksız" ve "giderek daha fazla vahşileşen bir savaş" olarak nitelendirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya insani koridorlar oluşturma önerilerinin "saçma" olduğunu söyleyen Blinken, "Ukrayna halkının, hayatlarına bu kadar umursamazlık gösteren bir hükümetin sığınmalarını önermesi rahatsız edici" dedi.

"Batı hiç olmadığı kadar birlik içinde"

Blinken, Bakan Truss ile sadece Ukrayna konusunda değil, bir dizi konuda çalıştığını ifade ederek, "Ukrayna'da olağanüstü yakın koordinasyon var. Yaklaşık 30 yıldır dış politikada çalışırken transatlantik ilişkide hem politikada hem de prensipte böyle bir birlik gördüğümü hatırlamıyorum" dedi.

Blinken, "Moskova'nın işgalinin yol açtığı insani felaket nedeniyle ağır acı çeken Ukrayna halkına güvenlik yardımımızı artırmak için birleştik. Halihazırda 2 milyondan fazla Ukraynalıyı yerinden etmiş olan ve devam eden savaşı nedeniyle Kremlin'e olan maliyeti artırma çabalarımızda birleştik" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukraynalı sivillerin çatışma yerlerinden derhal ayrılmalarına izin verme çağrısında birleştiğini söyleyen Blinken, ayrıca İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlarını övdü. Blinken, "Ukrayna'ya yardım etmek için adım atan sadece İngiliz hükümeti değil, aynı zamanda İngiliz halkından da inanılmaz bir şefkat ve dayanışma görüyoruz" dedi.

Blinken Venezuela'ya atıfta bulunarak, "ABD'nin Venezuela halkının demokratik özlemlerine verdiği desteği yinelediğini" belirterek, dünya ve Venezuela arasında "sürekli bir enerji arzını sürdürme" çıkarı olduğunu belirtti.

"Amaç saldırganlığı sona erdirmek"

Blinken, Ukrayna'daki savaşla ilgili, "Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir” ifadelerini kullanarak, ABD birliklerinin veya jetlerinin bölgeye konuşlandırılmasının çatışmanın genişlemesine yol açacağını aktardı. Blinken, "Amacımız bu çatışmayı bitirmek, genişletmek değil" dedi.

ABD askerlerini Ukrayna topraklarına sokmanın "kesinlikle ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açacağını" söyleyen Blinken, "Bunun ne ülkelerimizin ne de Ukrayna'nın çıkarına değildir" ifadelerini kullanarak, ABD'nin yanıtının Ukrayna'nın kendisini savunması için araçlar sağlamak devam etmek olacağını söyledi.

"Ukrayna hükümetini değiştirmeye çalışmak karmaşaya neden olacaktır"

Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade eden Blinken, "Putin eğer bir kukla rejim dayatmak istiyorsa, Ukraynalıların bunu asla kabul etmeyeceği açıktır. Ve bunu askeri olarak desteklemeye çalışırsa, uzun ve kanlı bir karmaşa olacak" dedi.

"Putin başarısızlığa uğratılmalı"

Truss ise yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "büyük acı ve ıstıraba" neden olduğunu ifade ederken, durumun Putin'in planladığı gibi gitmediğini belirtti. Truss, "Batı'nın birliği ve yaptırımlarımızın sertliği, cesur Ukrayna halkının kararlılıkları ve liderlikleri Putin'i şaşırttı" dedi.

Truss, "Saldırganların sadece güçten anladığını tarihten biliyoruz. Şimdi yeterince yapmazsak, dünyadaki diğer saldırganların cesaretleneceğini biliyoruz. Putin, Ukrayna'da durdurulmazsa, Avrupa ve küresel güvenlik için korkunç sonuçlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımları katlamalıyız"

Putin'in başarısızlığa uğraması için yaptırımların arttırılması gerektiğine dikkat çeken Truss, "İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti. Putin'i başarısızlığa uğratmalıyız bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalı ve yaptırımlarımızı katlamalıyız" dedi.

Truss, "Ukrayna'ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayan kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Uçuşa yasak bölge oluşturulması NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açacaktır”

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge konusunda açıklamada bulunan Truss, İngiltere'nin Ukrayna'ya savunma silahları tedarik ettiğini söyleyerek, "Gerçek şu ki, uçuşa yasak bölge oluşturulması NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açacaktır. Bunu istemiyoruz" dedi.

Truss, hava sahasını korumaya yardımcı olmanın "en iyi yolunun" Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu belirterek, "Amacımız Putin'in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır” dedi.

Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıyı kınayan Truss, saldırıyı "kesinlikle tiksindirici, pervasız ve dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Aylin Albayrak