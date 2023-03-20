ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'i Rusya'ya “diplomatik örtü” sağlamakla suçladı



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yaptığı ziyareti eleştirdi. Blinken, Xi'nin Rusya'ya yaptığı ziyaret ile Rusya'nın "Ukrayna'da işlediği suçları" kınamak yerine "diplomatik örtü" sağlamakla suçladı. Blinken, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başkan Putin için tutuklama emri çıkarmasından günler sonra Başkan Xi'nin Rusya'ya seyahat etmesi, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da işlenen suçlardan sorumlu tutma konusunda hiçbir sorumluluk hissetmediğini ve hatta onları kınamak yerine Rusya'nın bu suçları işlemeye devam etmesi için diplomatik örtü sağlamayı tercih ettiğini gösteriyor” dedi.

Çin'in Ukrayna'da barış için önerdiği planın "unsurlarının" ABD'nin desteklediği unsurlara uyumlu olduğuna değinen Blinken, "Çin'in önerisi, nükleer güvenliğin sağlanması, insani krizin çözülmesi, sivillerin korunması dahil olmak üzere uzun süredir desteklediğimiz unsurları içeriyor ve aslında ilk unsur, tüm ülkelerin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çağrılar içeriyor" dedi.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarından çıkarılmasını içermeyen herhangi bir ateşkesin savaşı yeniden başlatacağını ifade eden Blinken, "Dünya, Çin veya başka bir ülke tarafından desteklenen Rusya'nın savaşını kendi şartlarına göre dondurma yönündeki herhangi bir taktik hamlesine aldanmamalı" dedi.



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