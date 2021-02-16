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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile Erbil saldırısını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile Erbil saldırısını görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile Erbil saldırısını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani arasında yapılan telefon görüşmesinde, Erbil’e düzenlenen roketli saldırı ele alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık Basın Ofisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Blinken ve Barzani arasındaki görüşmede, Erbil'e dün akşam saatlerinde düzenlenen roketli saldırı ele alındı. Açıklamada ayrıca, Barzani'nin, ABD'den destek mesajı aldığı belirtildi.

Görüşmede Blinken'ın, Erbil'de koalisyon güçlerini hedef alan saldırının faillerini yakalamak için IKBY ve Irak hükümetinin işbirliği yapması ve iki tarafın da ortak soruşturmayı desteklemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.
Blinken saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, 1 sözleşmeli sivil personel ve 4 sivil personelin yanı sıra 1 ABD askerinin de yaralandığı saldırıya karşı duyduğu öfkeyi dile getirmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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