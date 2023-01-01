ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Qin telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Qin Gang ile telefonda görüştü. Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Qin ile yeni görevi için ABD'nin başkenti Washington DC'den ayrılırken sabah saatlerinde telefonda görüştüklerini ifade ederek, görüşmede, ABD-Çin ilişkilerini ve iki ülke arasında iletişim kanallarını sürdürmeyi ele aldıklarını açıkladı.

Çin'in Washington Büyükelçisi olan Qin, geçtiğimiz cuma günü Dışişleri Bakanı olarak atandı. Qin, son 10 yıldır Dışişleri Bakanı olan 69 yaşındaki Wang Yi'nin yerini alacak. Geçtiğimiz sene ekim ayında Çin Komünist Partisi'nin politbürosuna terfi eden Wang'ın Çin dış politikasında daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.



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