ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer test denemelerine devam etmesi durumunda, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hızlı bir şekilde yanıt vereceğini ve Kuzey Kore'nin rotasını değiştirene kadar ABD'nin, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdüreceğini ifade etti.

“Ön koşulsuz diyaloğa açığız”

Blinken, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına devam edeceğiz. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı kesinlikle düşmanca bir niyeti olmadığını belirtmek istiyorum. Ön koşulsuz diyaloğa açığız. Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere Kuzey Kore halkını desteklemek istiyoruz. Basitçe söylemek gerekirse hedefimiz, Pyongyang'daki rejim rota değiştirene kadar baskıyı sürdürmeye devam etmektir" dedi.

Blinken açıklamasının devamında, "Kuzey Kore'nin böyle bir teste devam etmesi durumunda hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Güney Kore, Japonya ve diğer müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullanarak, Güney Kore ve ABD'nin Hint Pasifik ekonomik çerçevesini geliştirmek ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi küresel güvenlik sorunları üzerinde odaklandığını belirtti.

"Kuzey Kore'nin provokasyonları birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacak"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise yaptığı açıklamada, nükleer denemeler de dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonunun birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacağını söyledi. Park, "Bakan Blinken ile Kuzey Kore'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği füze denemelerinin yanı sıra, daha fazla provokasyon ihtimaline ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Nükleer deneme de dahil olmak üzere herhangi bir Kuzey Kore provokasyonunun ittifakımızdan ve uluslararası toplumdan birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacağını onaylıyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer silahların kullanımına ilişkin giderek artan saldırgan söylemiyle ilgili özel endişemizi dile getirdik. Kuzey Kore sorununun, ABD ve Güney Kore için en önemli politika önceliklerinden biri olduğu konusunda anlaştık" dedi.

Aylin Albayrak