ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya, dondurucu soğuklar başlarken milyonları soğuğa ve karanlığa sürükledi'

Romanya'nın başkenti Bükreş'te iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sona ermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “öfkesini ve ateşini” Ukrayna'nın sivil halkına odakladığını belirten Blinken, “Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısının 3'te 1'inden fazlasını bombaladı ve dondurucu soğuklar başlarken milyonları soğuğa ve karanlığa sürükledi. Isı, su, elektrik, bunlar Başkan Putin'in yeni hedefleri. Ukrayna halkına yönelik bu vahşet barbarca" dedi.

Putin'in stratejisini bildiklerini ifade eden Blinken, “Ukraynalıları dondurun ve aç bırakın, onları evlerinden kovun. Sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada enerji, gıda ve diğer masrafları artırın. Başkan Putin, maliyetleri yeterince yükseltebilirse dünyanın Ukrayna'yı terk edeceğini ve onları kendi hallerine bırakacağımızı düşünüyor. Stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak. Onun yanıldığını kanıtlamaya devam edeceğiz. Bükreş'teki her ülkeden yüksek sesle ve net bir şekilde duyduğum şey buydu” dedi.

Ukrayna'ya yönelik desteğin Ukrayna başarılı olana kadar devam edeceğini vurgulayan Blinken, “Ukrayna'ya yönelik güvenlik, insani ve ekonomik desteğimizi sürdürecek ve güçlendireceğiz” dedi.



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