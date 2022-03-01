ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sorgulanmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 49'uncu BM İnsan Hakları Konseyi Oturumuna video mesaj gönderdi. Mesajında Rusya-Ukrayna arasındaki çalışmalara değinen Blinken, “Rusya, Ukrayna'ya önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız bir saldırı yürütüyor. Uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası barışın ve güvenliğin temel ilkelerini hiçe sayıyor. İnsan hakları ve insani kriz oluşturuyor” dedi.

“Sivil otobüsler, arabalar ve hatta ambulanslar bombalandı”

Rusya'nın insan hakları ihlallerine dair haberlerin artarak devam ettiğini aktaran Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırılarda okulları, hastaneleri ve sivil binaları vurduğunu belirterek, “Kritik altyapıyı yok ediyorlar. Sivil otobüsler, arabalar ve hatta ambulanslar bombalandı. Rusya bunu her gün Ukrayna genelinde yapıyor” dedi.

“Rusya, yarım milyondan fazla Ukraynalıyı sadece birkaç gün içinde ülkeden sürdü”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin dün Rusya saldırılarının aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 sivili öldürüldüğünü ve yüzlercesini de yaraladığını aktardığını hatırlatan Blinken, “Rusya'nın dün Harkov'da bir apartman kompleksini vuran roket saldırılarında ölen ve yaralanan çok sayıda sivil de dahil olmak üzere kayıplar artmaya devam ediyor. Rusya'nın şiddeti, çatışma bölgelerinde zorlu yolculuklar yapan çocuklar, yaşlılar ve engelliler de dahil olmak üzere yarım milyondan fazla Ukraynalıyı sadece birkaç gün içinde ülkeden sürdü” dedi.

Putin, başarılı olursa insani kriz daha da derinleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirme hedefinde başarılı olması halinde bölgedeki insani krizin daha da kötüleşeceğini vurgulayan Blinken, Rusya'nın işgalini anlamak için yargısız infazlar, işkence, keyfi gözaltılar, etnik ve dini azınlıklara yönelik zulüm ve muhaliflerin acımasızca bastırıldığı Kırım'a bakılması gerektiğini açıkladı.

Rusya hükümetinin işgalden önce bile insan hakları örgütlerini kapattığına dikkat çeken Blinken, Rus hükümetinin yolsuzluk karşıtı eylemcileri ve siyasi muhalifleri taciz ettiğini, zehirlediğini ve hapse attığını aktardı.

Rusya'daki savaş karşıtı barışçıl protestolarda eden binlerce kişinin gözaltına alındığına dair haberlere değinen Blinken, “Rus yetkililer, ülke basınına, saldırıdan ‘saldırı, işgal veya savaş ilanı' olarak bahseden herhangi bir haberin, başka bir deyişle doğruyu söyleyen medya kuruluşlarının engellenmesine ve para cezasına çarptırılmasına yol açacağı konusunda bir uyarıda bulundu” dedi.

“Şimdi bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz?”

Savaş karşıtı Rusların hapisle tehdit edildiğini ifade eden Blinken, “Rusya Savcılığı, yabancı bir ülkeye, yabancı kuruluşa veya uluslararası kuruluşa sözde ‘operasyon' sırasında yardım eden herhangi bir Rus'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Bunlar, bu Konseyin durdurmak için bir araya geldiği insan hakları ihlalleridir. Şimdi bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz?” dedi.

“Failleri sorumlu tutmak için adımlar atmalıyız”

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısını koşulsuz olarak durdurması ve Rus güçlerini Ukrayna'dan derhal geri çekilmesi için kararlı ve birleşik bir mesaj gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusya'nın demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirme girişimini, ağır insan hakları ihlallerini ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini kesin ve net bir şekilde kınamalıyız. Failleri sorumlu tutmak için adımlar atmalıyız. Bu Konseyin Ukrayna'daki kriz hakkında acil bir toplantı düzenleme kararı, belgeleme ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adımdır ve bunu destekleyen birçok üyeye teşekkür ediyorum” dedi.

Konsey üyelerinin, bir tarafın kışkırtılmamış saldırısından tüm tarafların eşit sorumluluğa sahip olduğunu ima eden bir dil kullanmayı bırakmalı gerektiğini ifade eden Blinken, “Rusya'nın bu saldırıyı insan haklarını savunmak için yanlış bir şekilde haklı gösterme girişimlerini reddetmeliyiz” dedi.

Rusya hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunan Blinken, “Kremlin'e tüm Rusların insan haklarına saygı duyması için ve sevdiklerinin kaderini bilmeyi hak eden ve Putin'in seçtiği savaşta öldürülen Rus askerlerinin ailelerine bilgi vermesi için baskı yapmalıyız” dedi.

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine değinen Blinken, Rusya'nın korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirirken, büyük insani acılara neden olurken ve başka bir BM üyesine saldırırken, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nde kalmasına izin verilip verilmeyeceği makul bir şekilde sorulabileceğini ifade etti.