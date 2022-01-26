ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya'ya sunulan belgeyi kamuoyuna açıklamıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'nın sunduğu güvenlik teklifine yazılı yanıt verdiğini bildirdi. Blinken, "ABD'nin yanıtı ileriye dönük ciddi bir diplomatik yol oluşturuyor. Gönderdiğimiz metin, ABD'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın Rusya'nın güvenlik tehdidine yol açan eylemleri hakkındaki endişeleri, Rusya'nın gündeme getirdiği endişelerin ilkeli ve pragmatik bir değerlendirmesini ve ortak bir zemin bulmak için yapabileceğimiz alanlar hakkında kendi önerilerimizi içeriyor" dedi.

Rusya'ya sunulan öneriler

Blinken, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile devletlerin kendi güvenlik düzenlemelerini ve ittifaklarını seçme hakkı da dahil olmak üzere korumaya ve savunmaya adadığımız temel ilkeler olduğunu açıkça belirttik. Karşılıklı şeffaflık önlemlerinin yanı sıra Avrupa'daki askeri tatbikatlara ilişkin güveni artıracak önlemleri vurguladık. Ayrıca, Avrupa'daki füzelerle ilgili silahların kontrolü de dahil tüm nükleer silahları kapsayan New START anlaşmasının devamı niteliğinde ek bir mutabakat yaparak bu anlaşmayı tüm nükleer silahları kapsayacak, şeffaflık ve istikrarı artıracak şekilde ilerletebileceğimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

Blinken, "Bu önerileri ortaya koyduk, çünkü iyi niyetle müzakere edilirlerse bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenliğini artırma ve aynı zamanda Rusya'nın belirtilen endişelerini karşılıklı taahhütlerle ele alma potansiyeline sahipler" dedi.

"Diyaloğa açığız, diplomasiyi tercih ediyoruz"

"Rusya'ya cevabımız geçen hafta Kiev, Berlin ve Cenevre'de söylediklerimi yansıtıyor" diyen Blinken, "Diyaloğa açığız, diplomasiyi tercih ediyoruz ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını azaltması, kışkırtıcı söylemi durdurması ve Ukrayna'nın geleceği hakkında tartışmalara yaklaşması halinde iletişim ve işbirliği ihtimalinin olduğu her alanda ilerlemeye hazırız" ifadelerini kullandı. Blinken, "Yanıtımız, Ukrayna ve haftalardır sürekli istişare ettiğimiz Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam olarak koordine edildi. Onların taleplerini aldık ve Moskova'ya teslim edilen son versiyona dahil ettik" dedi. Bliken, "Ayrıca NATO, Avrupa'daki güvenlikle ilgili fikir ve endişeleri içeren kendi belgesini Moskova'ya sunacak ve bu belge bizimkileri tamamen güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya sunulan belgeyi kamuoyuna açıklamıyoruz, Rusya'nın da aynı görüşe sahip olacağını umuyoruz"

Görüşmelerin gizliliğinin korunacağını ve kamuoyuna açıklanmayacağını belirten Blinken, "Belgeyi kamuya açıklamıyoruz. Çünkü gizli görüşmeler için alan sağlarsak diplomasinin başarılı olma şansının daha fazla olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın da aynı görüşe sahip olacağını, teklifimizi ciddiye alacağını umuyor ve bekliyoruz. Diplomasi söz konusu olduğunda amacımızın ciddiyetinden şüphe olmamalı" dedi. Blinken, "Moskova'nın sonraki adımları tartışmaya hazır hale gelmesinden sonra önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğim" şeklinde konuştu. Blinken, "Diplomasi söz konusu olduğunda amacımızın ciddiyeti konusunda hiçbir şüphe olmamalı ve Ukrayna'nın savunmasını desteklemek ve daha fazla Rus saldırganlığına hızlı, koordineli bir yanıt hazırlamak için eşit odak ve güçle hareket ediyoruz" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya alınması durumu

Rusya'nın talebi olan, Ukrayna'nın NATO ittifakına katmaması taahhüt talebine talebine yanıt veren Blinken, "ABD ve NATO, ittifakın açık kapı politikasına verdiği desteği değiştirmeyecek. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü, devletlerin kendi güvenlik düzenlemelerini ve ittifaklarını seçme hakkı da dahil olmak üzere, korumayı ve savunmayı taahhüt ettiğimiz temel ilkeler olduğunu açıkça belirtiyoruz" diye konuştu.

Blinken, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım gönderme konusunda isteksiz olduğuna dair iddialara karşı, "ABD, Avrupalı müttefikleri ile krize karşı benzeri görülmemiş bir birlik içerisinde. Rusya'nın Ukrayna'ya yapabileceği saldırgan eylemlere karşı bizimle, diğer müttefiklerimizle ve ortaklarımızla birlikte olma konusunda Alman dayanışmasına kesinlikle güveniyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya yazılı yanıtı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. ABD basınına göre mektupta, Rusya'ya Ukrayna'nın kendi müttefiklerini seçebileceğinin açıkça belirtildiği ve Rusya'nın Ukrayna'yı NATO ittifakına katmayacağına dair taahhüt talebine olumlu yanıt verilmediği belirtildi.

Aylin Albayrak