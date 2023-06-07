ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Blinken, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın görüşmede Prens Selman'a DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ilettiği aktarılarak, ikilinin Yemen dahil Orta Doğu ve ötesinde istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusunda ortak bağlılıklarının bulunduğunu teyit ettiği bildirildi.

Blinken'ın görüşmede Prens Selman'a ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin insan hakları alanındaki ilerlemelerle daha da güçleneceğini ifade ettiği aktarılan açıklamada, “Bakan ve Veliaht Prens, özellikle temiz enerji ve teknoloji alanlarında ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesini görüştüler” denildi.

Açıklamada ayrıca, Blinken'ın Selman'a Suudi Arabistan'ın yüzlerce ABD'liyi Sudan'dan tahliye etmesine verdiği destek için teşekkür ettiği aktarıldı. Blinken, ziyareti kapsamında bugün ABD ve Körfez İş Birliği Konseyi Toplantısı'na, yarın ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la birlikte DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısına katılacak.

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