ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Türkiye değerli bir NATO müttefiki ve ortaktır'



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı marjında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ilk yüz yüze görüşme sonrası sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Blinken, Bakan Fidan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye değerli bir NATO müttefiki ve ortaktır” ifadelerini kullandı.

Blinken, Bakan Fidan ile yaptığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliğini ele aldıklarını aktardı.

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