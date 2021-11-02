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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İskoçya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'da (COP26) bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Bakan Blinken'ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Blinken'ın Ukrayna'nın yolsuzluğa karşı attığı adımları memnuniyetle karşıladığı aktarılarak, Bakan Blinken'ın ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Kuzey Akım 2 boru hattının oluşturduğu riskleri azaltmak da dahil olmak üzere Ukrayna'nın enerji güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdiği belirtildi.

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