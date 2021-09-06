ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Katar'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Katarlı yetkililer ile Afganistan krizini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. ABD'nin Doha Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in iki gün sürecek ilk Katar ziyaretinde Katarlı yetkililer ile bir araya geleceği belirtildi.

Blinken ve Austin, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada ise, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda Blinken ve Austin'i bu akşam kabul ettiği aktarıldı. Görüşmede başta Afganistan'daki gelişmeler ve Afganistan'da güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik çabalar olmak üzere en önemli bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Görüşme sırasında Blinken ve Austin, Katar'ın Afganistan'daki tahliyelerdeki rolü ve barış sürecine verdiği destek için Katar Emiri Al Sani'ye ABD Başkanı Joe Biden'ın teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Hamad Alnajjar