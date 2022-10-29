ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Blinken mesajında, "Türkiye halkını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ABD adına kutluyorum" ifadelerini kullandı. Blinken, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişki, hayati öneme sahiptir ve iki ülke arasındaki derin kültürel ve ticari bağların yanı sıra ayrıca NATO müttefikleri olarak bölgesel ve küresel barışın, güvenliğin ve refahın geliştirilmesi doğrultusunda birlikte yürüttüğümüz çalışmalara dayanmaktadır. Türkiye'nin, Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını takdir ediyoruz. Bu özel günde Türk dostlarımızla birlikte kutlamalara katılıyoruz ve uzun yıllara dayanan köklü ve yakın bağlarımız için müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.

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