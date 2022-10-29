İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye 29 Ekim mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Blinken mesajında, "Türkiye halkını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ABD adına kutluyorum" ifadelerini kullandı. Blinken, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişki, hayati öneme sahiptir ve iki ülke arasındaki derin kültürel ve ticari bağların yanı sıra ayrıca NATO müttefikleri olarak bölgesel ve küresel barışın, güvenliğin ve refahın geliştirilmesi doğrultusunda birlikte yürüttüğümüz çalışmalara dayanmaktadır. Türkiye'nin, Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını takdir ediyoruz. Bu özel günde Türk dostlarımızla birlikte kutlamalara katılıyoruz ve uzun yıllara dayanan köklü ve yakın bağlarımız için müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.