ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Rusya, Ukrayna'ya saldırabilecek bir durumda. Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açmak için hükümetin devrilmesi de dahil olmak üzere birçok çabasının olduğunu biliyoruz' dedi.

bLİNKEN'İN DİĞER AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

'Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, görüş alışverişiydi. Ukrayna'ya olası bir saldırının hemen yanıt bulacağını ifade ettik.'

"Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmeli. Rusya bizim endişelerimizi dinledi. Rusya da bizim endişelerimizi yanıtlamak zorunda."

'Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız' dedi.

'Diplomasi olursa diplomasiyle devam edeceğiz. Diğer tarafta saldırganlık devam ederse Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz.'



"Rusya'nın endişelerine yanıt vereceğiz ve bazı fikirler sunacağız."