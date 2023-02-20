İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Anıtkabir'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Anıtkabir'e ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Anıtkabir'e ziyaret

Ankara'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Anıtkabir'e ziyaret - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Blinken, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Blinken, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum. Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir."

Oğuzhan Halil Özbek - Berkay Hasan Karayakas
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.