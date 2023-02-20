ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Anıtkabir'e ziyaret

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Blinken, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Blinken, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum. Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir."

Oğuzhan Halil Özbek - Berkay Hasan Karayakas



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