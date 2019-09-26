İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Esad, 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor kullandı'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Esad, 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor kullandı'
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Esad, 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor kullandı'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin yürüttüğü soruşturmalar sonucu Esad rejiminin 19 Mayıs'taki saldırılarında kimyasal silah olarak klor kullandığı sonucuna ulaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD tarafından Esad rejiminin Mayıs 2019'da İdlib'e düzenlediği saldılar hakkında yürütülen çalışmanın sonuna gelindiğini duyurdu. Pompeo, çalışmalar sonucu Esad rejiminin bu dönemdeki saldırılarında kimyasal silah olarak klor kullandığını ileri sürdü. Pompeo yaptığı açıklamada, “Beşar Esad rejimi, bazıları savaş suçları olmak üzere insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız acımasızlıktan sorumlu. Bugün ABD, Esad rejiminin 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor kullandığı sonucuna vardı” dedi.

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.