ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İngiliz mevkidaşı Hunt ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi ziyaret için geldiği İngiltere'de Başbakan Theresa May ile bir araya geldikten sonra Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında dünyadaki en yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekti. Hunt, Çin, Yemen ve İran sorunlarını ele aldıklarını belirtti. Hunt, ABD ile İran politikası hakkında ihtilafa düştüklerini hatırlatarak, “İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda ABD ile hemfikiriz ama bunun nasıl başarılacağı konusunda farklı yaklaşımlarımız olduğu sır değil” dedi. İngiltere'nin İran ile varılan nükleer anlaşmaya İngiltere'nin hala sadık olduğunu söyleyen Hunt, “İran'ı gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaya ve taahhütlerine sadık kalmaya çağırıyorum. Yaptırımlar, İran'ın nükleer programında uygulayacağı kısıtlamalar karşılığında kaldırılacaktır. Şayet İran taahhütlerinden vazgeçecek olursa, bunun tabii ki sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

"İran bizim hamlemizi bekliyor”

Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın nükleer anlaşmadan 60 gün içinde çekilebileceği açıklamasının dikkat çekmek için yaptığını söyleyerek İran'ın ABD'nin hamlesini beklediğini belirtti. Pompeo, “Gerçekten ne yapacaklarını göreceğiz. ABD bunu gözlemlemek için bekleyecek ve neticede iyi bir karar alacağız” dedi.

Pompeo İran'ın nükleer silah elde etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "İran'ın faaliyetlerini takip ederken, İngiltere ve Avrupalı ortaklarımızın İran'ın nükleer silah elde etmesine geçiş yolu olmamasını garanti altına almak için müşterek hareket edeceğinden eminim" diye konuştu.