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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD'nin İran'a yaptırımlardan muaf tutulan 8 ülkenin muafiyet hakkının uzatılmayacağını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştü. Görüşmede ülkesinin Irak'a verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayan Pompeo, Irak'ın egemenliği ve refahını önemsediklerini söyledi. 

ABD'nin İran'dan petrol ithal eden aralarında Irak'ın da bulunduğu 8 ülkeye yaptırımdan muafiyeti kaldırdığını açıklamasının ardından Irak Elektrik Bakanlığı, ülkede elektrik üretimi için İran doğalgazından başka bir alternatifleri olmadığını duyurmuştu. 

Abdulkadir Hacıoğlu

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