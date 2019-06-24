ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Esselam Sarayı'nda kabul etti. Pompeo ve Veliaht Selman, bölgedeki gelişmeleri ele alarak İran ile artan gerginlik ve terörle mücadele konularına değindi. Görüşme sonrası yapılan resmi açıklamada, ikilinin ülkeler arasındaki tarihi bağlarının güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Pompeo, öğle saatlerinde Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüşmüştü

Pompeo, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurmaya hazırlanmak için Körfez Bölgesi, Asya ve Avrupa'daki yetkililerle konuşacağını söylemişti. Pompeo “terör destekçisi” olarak nitelendirdiği İran'a baskı kurmak için bir dizi toplantı yapacağını söyledi ve dün Washington'dan Suudi Arabistan'a uçtu

Raed Mah'D Khalil Subaih