ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Tiflis'te

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul ziyaretinin ardından Gürcistan'a geçti. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Bakan Pompeo'yu Gürcü yetkililer karşıladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretten önce yaptığı açıklamada, Pompeo'nun demokratik reformlarda daha fazla ilerleme çağrısında bulunmak üzere Gürcü yetkililerle görüşeceğini duyurdu. Pompeo'nun yarın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin yanı sıra Gürcistan Katolik Patriği II. İlia ve sivil toplum temsilcileriyle resmi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Pompeo, 18 Kasım öğleden sonra İsrail'e gitmek üzere Gürcistan'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Alexander Alimov

