ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'ın El Kaide ile bağlantısını ortaya çıkaracağı öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sayılı günleri kalmasına rağmen dış politika hamleleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. ABD'li üst düzey yetkililer yaptıkları açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD istihbaratına ait gizliliği kaldırılmış belgeler ile İran'ın terör örgütü El-Kaide ile bağlantısını ortaya çıkarmaya hazırlandığını öne sürdü. Yetkililer, bunun seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamadan önce Trump yönetiminin İran'a yönelik son saldırısı olacağını belirtti.

Yetkililer, Pompeo'nun yayınlayacağı belgeler ile İran'ın El Kaide liderlerine güvenli bölge oluşturduğunu ve terör örgütüne destek verdiğine dair ayrıntıları sunmasının beklendiğini ve El Kaide'nin ikinci lideri olan Ebu Muhammed el-Masri'nin Ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesiyle ilgili gizliliği kaldırılmış bilgileri verebileceğini aktardı.

Bakan Pompeo Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında, el-Masri'nin geçen yıl 7 Ağustos'ta öldürüldüğünü ilk kez kamuoyuna duyurduğunu söyledi. Pompeo, el-Masri'nin İran'daki varlığının sürpriz olmadığını aktarmıştı.

Pompeo Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında, el-Masri'nin geçen yıl 7 Ağustos'ta öldüğünü ilk kez kamuoyuna duyurduğunu söyledi. Pompeo, el-Masri'nin İran'daki varlığının sürpriz olmadığını belirterek, “El-Masri'nin İran'daki varlığı, bugün burada olmamızın nedenine işaret ediyor. El Kaide'nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti" dedi.

Pompeo, geçmişte de İran'ı El Kaide ile bağlantılı olmakla suçlamış ancak somut kanıt sunmamıştı. Ekim 2017'de Pompeo, “İranlıların El Kaide ile birlikte çalıştıkları zamanlar oldu” demişti.

New York Times Kasım ayında, Afrika'da bulunan iki ABD büyükelçiliğinin 1998 yılında bombalanmasına yardımcı olmakla suçlanan el-Masri'nin İran'daki İsrailli ajanlar tarafından vurulduğunu bildirmişti. İran ise, topraklarında El Kaide “teröristleri” bulunmadığını söyleyerek raporu yalanlamıştı.

Biden'ın danışmanları ise, Trump yönetiminin ABD'nin İran'la yeniden ilişki kurmasını ve İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası bir anlaşmaya yeniden katılmasını zorlaştırmaya çalıştığına inanıyor.

Öte yandan Bakanı Pompeo dün yaptığı basın toplantısında, Küba'nın yeniden “terörü destekleyen” ülkeler listesine alındığını duyurmuştu.