ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışı ve F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, inceleme için Temsilciler Meclisi ve Senato'daki komitelere perşembe günü gayri resmi olarak iletti. ABD Dışişleri Bakanlığının, kararını ilettiğini resmi olarak önümüzdeki hafta resmi duyurmasının beklendiği ifade edildi. ABD yasalarına göre, askeri silah satışının yapılabilmesi için Kongre'nin karara itiraz etmemesi gerekiyor.

Biden yönetimi satışa sıcak bakıyor

Türkiye, Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16 savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. İki taraf arasındaki teknik görüşmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Biden yönetimi satışı desteklediğini belirtirken, onayını almak için Kongre ile gayri resmi olarak aylardır temas halindeydi.

Biden, F-16'ların Türkiye'ye satılmasına destek vermişti

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de haziran ayında yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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