ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' listesine ekledi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına devam ederek, vatandaşlarını yüksek Covid-19 riskli ülkeleri ziyaret etmemeleri konusunda uyaran ABD'den, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 4 ülkeyi yüksek Covid-19 riskli ülkeler listesine ekleme açıklaması geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, CDC tarafından düzenli olarak revize edilen seyahat tavsiyeleri listesinde Türkiye ve Karadağ'ın şu anda turistler için en yüksek Covid-19 riskli destinasyonlar arasında yer aldığı kaydedildi. CDC, aralarında Türkiye olmak üzere Dominika'yı, Jersey'i ve Karadağ'ı, "Seviye 4: Covid-19 çok yüksek" listesine ekledi. CDC kılavuzuna göre, "Seviye 4 Covid-19 çok yüksek" uyarısını taşıyan ülkelere vatandaşların seyahat etmekten kaçınmaları belirtilirken, CDC, bu listede yer alan ülkeleri seyahat etmesi gereken tüm vatandaşların öncelikle Covid-19'a karşı tamamen aşılanması gerektiğini tavsiye etti.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de artan Covid-19 vaka sayısı nedeniyle Türkiye'ye seyahat edilmemesi konusunda uyardı. CDC'nin duyurusuna paralele olarak yaptığı yazılı açıklamada, artan Covid-19 vakaları ve terör olayları neden olarak ileri sürülerek, Türkiye'nin "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" listesine eklediğini belirtildi. Bakanlık, "Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye'ye seyahat ederken daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı. Seyahat Uyarısı'nın tamamını okuyun" ifadelerini kullandı.

CDC'nin açıklamasına değinerek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu CDC uyarısına dahil ülkelerde vakalarda büyük bir artış yaşandığını aktaran Bakanlık, bu ülkeleri ziyarette Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış olmaya dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "CDC, Covid-19 nedeniyle Türkiye için 4. Düzey Seyahat Sağlık Bildirimi yayınladı ve bu, ülkede çok yüksek düzeyde Covid-19 olduğunu gösteriyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı bir Covid-19 aşısı ile tam olarak aşılandıysanız, Covid-19'a yakalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riskiniz daha düşük olabilir. Herhangi bir uluslararası seyahati planlamadan önce, lütfen CDC'nin tam aşılı ve aşısız yolcular için özel önerilerini gözden geçirin" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de terör olaylarını işaret etti

Ayrıca, terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planladığını ve bu saldırıların beklenmedik anda yaşanabileceğini ileri sürerek, ABD vatandaşlarına uyarıda bulunan Bakanlık, "Terör örgütleri Türkiye'de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler, turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet alanlarını, parkları, büyük spor ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havaalanlarını, kamu alanlarını ve diğer yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler" ifadelerini kullandı.