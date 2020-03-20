ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını, kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Korona virüs salgını nedeni ile ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Amerikan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık, alarm seviyesini 4'e çıkartarak, tüm vatandaşlarına uluslararası uçuşlardan uzak durun uyarısında bulundu. Bakanlık bu uyarının ardında tüm vatandaşlarının yurda geri dönmesini istedi aksi takdirde belirsiz bir zamana kadar yurda dönemeyeceklerini belirtti.

Dünya genelinde birçok ülke korona virüsü salgını nedeni ile hava, kara ve deniz sınırlarını yabancılara kapattı. Ülkeler sadece kendi vatandaşları ve ticari faaliyetler için sınırlarını açıyor.