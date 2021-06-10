ABD, düşük gelirli yaklaşık 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi öncesi İngiltere'nin güneybatı ucundaki Cornwall bölgesindeki sahil kasabası St. Ives'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Covid-19 salgınına karşı "küresel mücadeleyi güçlendirecek büyük bir adım" olarak nitelendirdiği planını duyuran Biden, ABD'nin düşük gelirli yaklaşık 100 ülkenin salgınla mücadelesine destek olmak amacı ile 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı satın alacağını duyurdu.

Söz konusu aşıların 200 milyon dozunun Ağustos ayında teslim edilmeye başlayacağını belirten Biden, 300 milyon doz aşının ise gelecek yılın ilk yarısında teslim edileceğini açıkladı. “Bunu hayat kurtarmak, bu salgını bitirmek için yapıyoruz, hepsi bu” diyen Biden, “Değerlerimiz, dünyayı Covid-19'a karşı aşılamak için elimizden gelen her şeyi yapmamızı istiyor. Bu aynı zamanda Amerika'nın da kendi çıkarınadır. Virüs başka yerlerde yayıldığı sürece, insanlarımızı tehdit edebilecek yeni mutasyon riski artıyor” ifadelerini kullandı.

ABD'nin aşıları her hangi bir koşul olmadan sağlayacağını ifade eden Biden, “Küresel ekonominin de toparlanmaya başlaması hepimizin çıkarına. Bu salgını kontrol altına alamazsak bu olmayacak” dedi.