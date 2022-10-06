ABD, Enes Kanter hakkında adli yardımda bulunmayı kabul etmedi

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi talep edilen FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Hidayet Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Sema Demir - Melike İnal







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