İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD güçleri Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor

ABD güçleri Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor
ABD güçleri Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD’li güçlerin sözünü tutmayarak Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başladıklarını duyurdu.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, ABD'li güçlerin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başladıklarını açıkladı. ABD'li yetkililerin Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan iki gözlem noktasını boşalttıkları da kaydedildi. YPG/PKK, ABD güçlerinin sözlerini tutmadığını ve sınırdan çekilmeye başladıklarını ifade ederek, “Türkiye şu anda kuzey ve doğu Suriye'nin işgal operasyonu için hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.
YPG/PKK sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.