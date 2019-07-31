İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım
ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uygulandığı belirtilerek, "Uluslararası Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine 8 Ocak 1960 doğumlu Muhammed Cevad Zarif'i eklemiştir” denildi. 

“Beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” 

Karardan sonra soysal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zarif, “ABD'nin beni hedef göstermesinin nedeni İran'ın dünyadaki öncelikli sözcüsü olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? Benim İran dışında bir mülküm olmadığı gözönüne alındığında, bunun benim üzerimde ya da ailemin üzerinde bir etkisi yok. Gündeminizde beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.  

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.