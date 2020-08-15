ABD ile Polonya arasında 'Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması' imzalandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 ülkeyi kapsayan Orta ve Doğu Avrupa turunun son durağı olan Polonya'nın başkenti Varşova'da Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile “Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması” imzaladı. Anlaşma ile ABD'nin Polonya'ya takviye asker konuşlandırabilmesinin ve Almanya'daki ABD askerlerinin Polonya'ya gönderilmesinin önü açılmış oldu. ABD, ayrıca Polonya'nın askeri tesislerine erişebilecek ve modernleştirilme çalışması yapabilecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu anlaşma, uzun süreli bir güvence olacak. Tehdit anında askerlerimiz omuz omuza olacak. Avrupa'nın bizim bulunduğumuz bölgesinde diğer ülkelerin güvenliğine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, anlaşmanın ayrıca ABD ve Polonya arasındaki ticaret ve yatırım gibi alanlarda da işbirliğini geliştireceğine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Anlaşma askeri işbirliğini güçlendirecek ve Amerika'nın Polonya'daki askeri varlığını arttırarak NATO'nun caydırıcılığını, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecek. Demokrasi, özgürlük ve egemenliğin sağlanmasına yardımcı olacak” dedi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz aylarda Almanya'nın NATO savunma bütçesine yeterince katkı yapmadığını öne sürmüş ve ABD Savunma Bakanlığı'na Almanya'daki asker sayısını azaltma talimatı vermişti. Savunma Bakanlığı, ise Almanya'da bulunan 36 bin asker sayısını 24 bine düşürme kararı almış, 5 bin 600 askerin aralarında Polonya'nın da bulunduğu diğer NATO üyesi ülkelere konuşlandıracağını açıklamıştı. Bakanlık, geriye kalan 6 bin 400 askerin ise ABD'ye geri döneceğini aktarmıştı.