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ABD ile Rusya arasındaki üst düzey askeri görüşmeler gizli tutulacak

ABD ile Rusya arasındaki üst düzey askeri görüşmeler gizli tutulacak
ABD ile Rusya arasındaki üst düzey askeri görüşmeler gizli tutulacak

ABD ile Rusya Genelkurmay Başkanları arasında yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarının gizli kalması konusunda iki tarafın karşılıklı anlaştığı duyuruldu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un 25 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. İki tarafın, konuşmanın bazı ayrıntılarının gizli kalması konusunda karşılıklı anlaştıkları kaydedildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, geçmişteki uygulamaların aksine, konuşmaların belirli ve önemli ayrıntılarının gizli kalması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'lı terörist Ebu Bekir El Bağdadi'ye yönelik Suriye'nin İdlib kentinde yapılacak operasyon hakkında Rusya'nın bilgilendirildiğini vurgulamıştı. Bağdadi, ABD liderliğindeki bir operasyonda öldürülürken, Rusya Savunma Bakanlığı ise Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Hasan Çelik
 

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