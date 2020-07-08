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ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesini kınadı

ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesini kınadı
ABD, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı el-Haşimi'nin öldürülmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesini kınayarak suikastın arkasında İran yanlısı silahlı milislerin olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişileri tarafından öldürülmesini sert bir dille kınadı. Öldürülen el-Haşimi'nin hayatını ülkesi Irak için adadığını, ancak vahşice öldürüldüğünü ifade eden Pompeo, Irak hükümetini İran'ın desteklediği silahlı milislerden hesap sormaya çağırdı.

Öte yandan Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin başkent Bağdat'taki Zeyyune bölgesinde motosikletli kişiler tarafından öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. El-Haşimi'ye yakın bazı kaynaklar, olayın arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen silahlı grupların olduğu iddiasında bulundu.

Abdulkadir Hacıoğlu

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