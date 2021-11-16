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ABD: "İran'a ait helikopter Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı"

ABD:
ABD: "İran'a ait helikopter Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İran donanmasına ait bir helikopterin Umman Körfezi'nde ABD Donanması'na ait savaş gemisine yaklaştığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, İran Donanması'na ait bir helikopterin Umman Körfezi'nde ABD Donanması'na ait Essex adlı savaş gemisine 25 yarda (75 fit) yaklaştığını belirtti. "Bu tehlikeli çünkü yanlış hesaplamalara yol açabilir" ifadelerini kullanan Kirby, söz konusu olayın ABD operasyonlarını etkilemeden sona erdiğini aktararak, olayın ne zaman gerçekleştiğini ise belirtmedi.

Öte yandan İranlı pilotlar, ABD savaş gemisine yaklaştıkları anları sosyal medyada paylaştı.

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