ABD, İran'daki internet yaptırımlarını gevşetiyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, ABD İran'daki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayınladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında İranlıların "serbest bilgi akışını desteklemeyi" hedefledikleri belirtildi.

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