ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye nükleer uyarısı

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Güney Kore'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong bugün Kuzey Kore'nin nükleer bomba denemeleri ve bölgede istikrarın korunmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Tokyo'da bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kore'nin 2017'den beri sürdürdüğü nükleer denemelerin devam edeceğine inanan Washington ve müttefikleri Kuzey Kore'nin nükleer bomba denemesi yapması halinde eşi benzeri olmayan bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong basın toplantısında “Kuzey Kor

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