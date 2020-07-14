İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD-Kanada sınırı 30 gün daha kapalı kalacak

ABD-Kanada sınırı 30 gün daha kapalı kalacak
ABD-Kanada sınırı 30 gün daha kapalı kalacak

ABD-Kanada sınırı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında en az 30 gün daha zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacak.

ABD-Kanada sınırı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Temmuz'a kadar kapalı durumda. Kanadalı ve ABD'li yetkililer, sınırın en az 30 gün daha zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacağını bildirdi. Ticaretin yanı sıra mevsimlik yabancı işçiler ve sağlık çalışanları için geçerli olmayan söz konusu uygulama, turistler ve yurt dışı ziyaretler için geçerli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakan Justin Trudeau, alınan karar ile Kanadalıları güvende tutmak istediğini ifade etti.

Her iki ülke Mart ayında sınırların salgın tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatılması kararını almıştı. Sınırdan yalnızca ticari geçişlere izin verilirken, kısıtlama şu ana kadar üç kez uzatılmış oldu.

Ceren Yanar Polat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.