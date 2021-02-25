ABD: 'Kaşıkçı cinayeti hakkındaki rapor 'hesap verilebilirlik' konusunda yardımcı olacak'

Tüm dünya gözünü ABD tarafından yakında yayınlanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora çevirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yakında yayınlanması beklenen rapora değinerek, "Bu korkunç dönemde hesap verilebilirliği ileriye taşıyacak adımları konuşacak bir pozisyonda olacağımızı umuyorum" dedi.

Price, raporun yayınlanmasıyla ilgili olarak, “Şeffaflık yönünde önemli bir adım. Şeffaflık, çoğu zaman olduğu gibi, bir hesap verebilirlik unsurudur" ifadelerini kullandı.

Price ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkileri gözden geçireceğini belirterek, Biden'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkinin ABD halkının çıkarına olup olmadığını ve değerlerini yansıtıp yansıtmadığında emin olmak için tamamını gözden geçireceğini belirtti.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı,2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan haberde ise, “çok gizli” dava dosyalarına ulaşıldığı ve Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiği öne sürülmüştü. CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.