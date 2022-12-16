ABD, Kennedy suikastına dair binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren eski Başkan John Fitzgerald Kennedy'nin ölümüne ilişkin 13 bin 252 yeni belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Ülkenin 35. başkanı olan ve 1963'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kennedy'nin ölümüne ilişkin yeni belgeler, ABD Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinde yayımlandı. Belgelerin bir kısmı devlet güvenliği gerekçesiyle gizli tutulurken, Biden kalan belgelerin de 30 Haziran 2023 tarihine dek yayımlanacağını duyurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017 ve 2018 yıllarında binlerce gizli belgeyi kamuoyunun erişimine açmış, sınırlı sayıdaki bir kısım belge ise ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutulmuştu. Biden yönetimi de geçen yıl 15 Aralık'ta binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Son gelişme ile birlikte Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yüzde 95'i kamuoyunun erişimine açılmış oldu.

Suikast sonucu hayatını kaybetmişti

1947 yılından 1953'e kadar ABD Temsilciler Meclisinde Demokrat Parti'nin Massachusetts temsilcisi olarak yer alan Kennedy, 1953'ten 1960 yılına dek ABD Senatosu'nda görev yapmıştı. Kennedy, 1960 ABD başkanlık seçimlerinde başkan yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Richard Nixon'ı yenerek ülke tarihinin en genç yaşta seçilen başkanı olmuştu. 22 Kasım 1963 Cuma günü yerel saatle 12.30'da Teksas'taki Dallas şehrinde eşiyle birlikte üstü açık bir arabanın içinde silahlı saldırıya uğrayan Kennedy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Burak Ersoy



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