ABD Kongresi, 19 Haziran'ı federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı

ABD'de 19 Haziran 1865'te köleliğin sona ermesi nedeni ile kutlanan “Juneteenth” federal tatil oluyor. ABD Senatosunda geçtiğimiz salı günü yapılan oylamada oybirliği ile 19 Haziran'ın “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” adı altında federal tatil olarak kabul eden yasa tasarısı kabul edilmişti. Bugün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada ise yasa tasarısı 415 “evet”, 14 “hayır” oyu ile kabul edilerek, onaylanmak üzere Başkan Joe Biden'a gönderildi.

Biden'ın TSİ 22.30'da yasa tasarısının imzalaması ve ardından açıklama yapması bekleniyor. Biden, yasa tasarısının onaylaması ile 19 Haziran ülkedeki 12'inci federal tatil olacak.

Massachusetts Senatöre Edward Markey, “Juneteenth'i federal bir tatil olarak anmak için bugün Senato'dan geçen yasa, tarihimizde uzun zamandır göz ardı edilen bir boşluğu dolduracak, yapılan yanlışı tanıyacak, nesiller boyu kölelerin ve onların soyundan gelenlerin acı ve ıstırabını kabul edecek ve nihayet özgürlüklerini kutlayacak" dedi.

Juneteenth, ABD'de “Özgürlük Günü” ve “Kurtuluş Günü” olarak da anılan ve her yıl 19 Haziran'da ABD'de köle olarak tutulanların kurtuluşu kutlandığı gündür. ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln, Özgürlük Bildirgesi'nde köleliği 1862'de sonlandırsa da kölelik uygulaması bazı eyaletlerde bir süre daha devam eder. Birlik Ordusu Generali Gordon Granger'ın 19 Haziran 1865'te Galveston'da yaptığı konuşmada, Teksas'ta köle olarak tutulan herkesin özgür olduğunu ilan etmesi ve Birliğin Kurtuluş Bildirgesi ile Teksas ve diğer tüm eyaletlerde kölelik resmi olarak sona ermiştir.

Öte yandan ABD'de Martin Luther King Jr Day'in 1983'te kutlanmaya başlamasından bu yana Juneteenth ilk yeni federal tatil olacak.