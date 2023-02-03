ABD Kongresi: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylarsa Türkiye'ye F-16 satışı değerlendirilebilir'

ABD Kongresi'nde 27 senatörden oluşan grup, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazdı. Mektupta Kongre'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylayana kadar Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını destekleyemeyeceği ifade edildi. İki İskandinav ülkesinin Türkiye'nin NATO üyeliği için sunduğu şartları karşılamak için "tam ve iyi niyetli çaba" gösterdiği belirtilerek, "NATO'ya katılım protokolleri Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre, F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebilir. Bunun yapılmaması, satışın sorgulanmasına yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye ile üretken ve karşılıklı yarar sağlayan ikili güvenlik ilişkisi ABD'nin çıkarınadır"

Mektupta, "Rusya Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmeye devam ederken, protokollerin onaylanmaması veya onay için bir zaman çizelgesi sunulmaması, tarihin önemli bir anında İttifak'ın birliğini tehdit ediyor. Türkiye ile üretken ve karşılıklı yarar sağlayan ikili güvenlik ilişkisi ABD'nin çıkarınadır. (Türkiye) Hükümetin İsveç ve Finlandiya için NATO katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken değerli bir NATO müttefiki" olduğuna vurgu yapılan mektupta, söz konusu iki ülkenin NATO üyeliklerini onaylamamasıyla ABD-Türkiye ilişkilerine gölge düşürdüğü ifade edildi. İki ülkenin üyeliğinin onaylanmamasının, NATO'nun güvenliğinin yanı sıra Avrupa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehdit etmeye devam ettiği uluslararası dünya düzeni açısından bir risk oluşturduğu ifade edildi.

ABD Kongresi; Biden'a gönderilen mektupla, Türkiye'ye F-16 satışı ile iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımını ilk kez açıkça ve doğrudan ilişkilendirmiş oldu.

Biden yönetimi satışa sıcak bakıyor

Türkiye, Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16 savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. Biden yönetimi satışı desteklediğini belirtirken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu ile F-16 satışının birbirine bağlı olmadığını vurgulamıştı. Biden yönetimi, ayrıca onayını almak için Kongre ile gayriresmi olarak aylardır temas halindeydi.

Biden, F-16'ların Türkiye'ye satılmasına destek vermişti

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de haziran ayında yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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