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ABD: 'Kudüs'te artan gerginlik nedeniyle derin endişe içindeyiz'

ABD: 'Kudüs'te artan gerginlik nedeniyle derin endişe içindeyiz'
ABD: 'Kudüs'te artan gerginlik nedeniyle derin endişe içindeyiz'

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Washington’ın, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesi nedeniyle derin endişe içinde olduğunu açıkladı.

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ABD'den İsrail güçlerinin, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli aileleri zorla tahliye etmesine yönelik açıklama geldi. ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Washington'ın, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesi nedeniyle derin endişe içinde olduğunu açıkladı.

Porter, Kudüs'te artan gerginliğe yönelik endişelerini dile getirerek, “Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girerken tarafların sükunet için sorumlu davranması ve tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemli” dedi.

ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu belirten Porter, "Filistinli ailelerin yıllardır yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden tahliye edilmesi durumundan derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mahkemenin Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 12 Filistinli ailenin evlerini boşaltma kararı geçtiğimiz günlerde protesto edilmişti.

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