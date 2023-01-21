ABD: 'Kuzey Kore Wagner aracılığıyla Rusya'ya silah desteğini sürdürüyor'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaklaşık 11 ay geride kaldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya silah sağlamaya devam ettiğini belirtti. Pyongyang yönetiminin Moskova'ya desteğinin Rusya merkezli bir şirket olan ve Ukrayna'daki farklı savaş bölgelerinde paramiliter güç olarak yer aldığı bilinen Wagner grubu üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Kirby, "Kuzey Kore'nin eylemlerini açıkça kınıyor ve Wagner'e bu teslimatları derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Kirby, "Daha önce de belirttiğimiz gibi Kuzey Kore'den silah sevkiyatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Bu nedenle bu ihlallerle ilgili bilgileri bugün Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore Yaptırımlar Komitesi uzmanlar paneliyle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, "Wagner'e teslim edilen malzeme miktarının Ukrayna'daki savaşın dinamiklerini değiştirmediğini değerlendirsek de Kuzey Kore'nin silah teslimatlarının devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fotoğraf paylaştı

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşan Kirby, fotoğrafların Kuzey Kore'den gönderilen silahların trenlerle Rusya'ya ulaştırıldığını kanıtladığını öne sürdü. Kirby, ABD Hazine Bakanlığı'nın Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" olarak tanımlayacağını ve önümüzdeki hafta gruba yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını da aktardı.

Burak Ersoy



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.