ABD medyası: 'Casus balon düşürülmeden önce Çin'e istihbarat gönderdi'

NBC News'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Şubat ayında ülkenin kuzeyinde olduğu tespit edilen Çin'e ait casus balon, Başkan Joe Biden yönetiminin engellemelerine rağmen bazı askeri bölgelerden istihbarat topladı. Haberde Çin'in balonu kontrol edebildiği, böylece balonun bazı bölgelerin üzerinden birden fazla geçiş yapabildiği ve topladığı bilgileri eş zamanlı olarak Pekin'e iletebildiği belirtildi. Çin'in topladığı istihbaratın, görüntü yerine ekseriyetle silah sistemlerinden alınabilen veya üs personelinin iletişimini içeren elektronik sinyaller olduğu ifade edildi. Biden yönetiminin balonun istihbarat toplama kabiliyetini sınırladığı, aksi takdirde balonun hassas bölgelerden daha fazla istihbarat toplayabileceği aktarıldı.

“Çin'in toplayabildiği istihbaratın tam olarak ne olduğuna dair değerlendirme yapıyoruz”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında söz konusu iddiaların sorulması üzerine, “Şu anda FBI hala balondan çıkarabildiğimiz parçaları inceliyor. Balonu ilk izlemeye başladığımızda daha önce belirttiğimiz gibi, balonun manevra yapabildiğini ve rotası boyunca kasıtlı olarak bir yolu takip edebildiğini biliyoruz. Yaptığımız şey, toplayabileceği istihbaratı sınırlamak için ihtiyati adımlar atmaktı ve askeri tesislerimizi korumak için adımlar attık. Bu sayede askeri üslerimizin belirli yönlerinin iletilmesini engelleyebildik” dedi. Çin'e iletilen verilerin içeriğini bilmediğini vurgulayan Singh, “Şu an itibariyle Çin'in toplayabildiği istihbaratın tam olarak ne olduğuna dair bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak attığımız adımların, daha önce uydulardan toplayabildikleri şeylere çok az katkı sağladığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu

ABD yönetimine göre söz konusu balon, 28 Ocak'ta Alaska üzerinden ABD hava sahasına girdi ve 4 gün boyunca ABD'nin nükleer varlıklarının bir kısmının depolandığı Montana'daki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Balon, 4 Şubat'ta ABD ordusu tarafından Güney Carolina kıyılarında vurularak düşürülürken, toplanan enkaz parçaları incelemeye alındı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Washington-Pekin hattında yeni bir krize yol açan balon krizi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti.

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