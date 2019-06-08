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ABD-Meksika arasında ek vergiler olmayacak

ABD-Meksika arasında ek vergiler olmayacak
ABD-Meksika arasında ek vergiler olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, kaçak göçün durdurulması konusunda Meksika ile anlaşmaya vardığını duyurarak uygulanması planlanan gümrük vergilerinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Meksika üzerinden ABD'ye gelen göçmen akımının durdurulması için ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin bir anlaşmaya vardığını ve imzaların atıldığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, “ABD'nin Meksika'yla bir anlaşmaya vardığını ve anlaşma imzaladığını sizlere bildirmekten memnuniyet duyuyorum. ABD tarafından Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlaması planlanan ek vergilerin, süresiz olarak kaldırılmasına karar verilmiştir” dedi. Meksika'nın göçmen akımını durdurmak için büyük önlemler aldığı için ek vergi uygulamasının iptal edildiğine değinen Trump açıklamasının devamında, “Meksika bu anlaşma karşılığında, Meksika'dan ülkemizin güney sınırlarına gelen göçmen akınını durdurmak için kuvvetli önlemler almayı kabul etti. Bu, Meksika'dan ABD'ye gelen yasal olmayan göçmenleri, büyük bir şekilde azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracak” ifadelerini kullandı.

Trump geçtiğimiz gün, iki ülke arasında anlaşma olmazsa, Pazartesi'den itibaren yüzde 5 gümrük vergilerinde artış olacağını söylemişti.  

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