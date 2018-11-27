ABD-Meksika sınırına ulaşan göçmen sayısı 7 bini geçti

Orta Amerika'nın çeşitli ülkelerinden ayrılan binlerce göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm tehditlerine ve bölgede alınan önlemlere rağmen ABD-Meksika sınırına akın etmeye devam ediyor. Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan kötü yaşam koşulları gerekçesiyle ayrılmak isteyen göçmenler, Ekim ayından beri ABD sınırından geçmek için yolculuk yapıyor.

GÖÇMENLER BARINAKLARI DOLDURDU

Ülkelerindeki çeşitli şiddet olayları ve kötü yaşam koşulları sebebiyle ABD'ye iltica etmek isteyen göçmenler sınırda yer alan barınaklara akın etti. ABD-Meksika sınırında yer alan Tijuana kentinde bulunan San Ysdro sınır kapısına ulaşan göçmenler, şehirde yer alan bir beysbol sahasında kurulan çadırlara yerleşti. İlk kafilenin sınıra ulaşmasının ardından her geçen gün artan göçmen sayısı nedeniyle ABD-Meksika sınırında yer alan Tijuana kentindeki barınaklarda yer kalmadı. Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinin karşısında yer alan Chaparral sınırına ulaşan göçmenler de ABD'nin güvenlik önlemlerini artırmasına rağmen ülkeye giriş için bekleyeceklerini söyledi. Göçmen sayısının artmasıyla birlikte, Tijuana Belediyesi Sözcüsü Mario Osuna kaynakların göçmenlere yetmeyeceği endişesini taşıdıklarını ifade ederek, hükümetten yeterli desteği beklediklerini kaydetti.

Sınır bölgesine gelen göçmenlerin sayısının artması bölgedeki gerilimi her geçen gün daha fazla artırdı. İlk kafileden yaklaşık 20 kişinin sınırı geçerek ABD'den iltica talebinde bulunması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, kimsenin ülkeye alınmayacağını ifade ederek Meksika sınırına 7 bin güvenlik gücü takviye etti. ABD Savunma Bakanı Mattis sınıra asker yerleştirilmesinin ardından sınır polislerinin silahsız olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mattis yaptığı açıklamada, askerlerin silahlarının olmayacağını, yalnızca olası tehditlere karşı sınır yetkililerini korumak için bölgede bulunduklarını bildirdi. Trump'ın ilticayı reddeden kararı ise federal yargıç tarafından mevcut yasaların herhangi bir göçmenin iltica için ABD'ye başvurabileceği yönünde engel teşkil etmediği gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

TRUMP'TAN GÖÇMENLERE SERT ÖNLEMLER

Ülkelerindeki yoksulluktan kaçarak yeni iş bulma ümidiyle ABD'ye geçmek isteyen göçmenleri "istilacı" olarak tanımlayan Donald Trump, göçmenlere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Göçmenlerin sınıra ulaşmasıyla beraber sınırda güvenlik önlemlerini artıran Trump, göçmen geçişini engellemek için iki ülke arasındaki sınıra bir duvar inşa edileceğini bildirdi. Trump, planladığı duvar için gerekli bütçenin ayarlanmaması halinde hükümeti kapatmakla tehdit etti. Gerekli durumlarda sınırdaki ABD askerlerinin 'öldürücü güç' kullanma yetkisine ilişkin açıklama yapan Trump, "Eğer öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben izin verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise yaptığı açıklamada ABD İç Güvelik Bakanlığından henüz bu yönde bir bildirim almadıklarını belirterek, bakanlıktan böyle bir talebin gelmesi halinde ‘öldürücü güç' kullanma yetkisinin ABD askerlerine verilebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki olayların devam etmesi halinde ABD'nin bütün sınırlarını kapatabileceği uyarısında bulundu. Güvenlik önlemlerinin her geçen gün artırıldığı sınır, bariyerler ve dikenli teller ile kapatıldı. Sınırda, Meksika polisi ve askerler nöbet tutarken, güvenlik, helikopterle desteklendi.

ABD GÜÇLERİ BİBER GAZI KULLANDI

Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle kendi ülkelerinden ayrılarak ABD-Meksika sınırını geçen Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu göçmenlerin sayısının 7 bini geçtiği öğrenildi. Sınırda alınan önlemler sebebiyle ABD'ye geçiş yapamayan göçmenlerin bir kısmı sınırı geçmek için yasa dışı yollara başvurdu. Gerektiğinde göçmenlere karşı güç kullanabileceklerinin sinyalini veren ABD, ülkenin güneybatısından yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan göçmenlere karşı göz yaşartıcı sprey ve biber gazı kullandı. Donald Trump, Meksika'ya, göçmenlerin geri dönmesi için sınır dışı etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Konu ile ilgili sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan ABD Başkanı, "Meksika, birçoğu suçlu olan göçmenlere ülkelerine geri dönmeleri için beyaz bayrak sallamalı. Uçak, otobüs ya da her ne yolla isterseniz o şekilde gönderin. Göçmenler ABD'ye gelemez. Eğer parlamento uygun görürse sınırı tamamen kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Meksika Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. ABD'nin biber gazı müdahalesinin yasa dışı olduğunun ifade edildiği açıklamada, ABD hükümeti olayla ilgili soruşturma yapmaya çağrıldı.

69 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

ABD topraklarına girmek isteyen göçmenler arasındaki 69 kişi sınırı geçmeye çalışırken ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alındı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birim Komiseri Kevin McAleenan yaptığı açıklamada, 69 göçmenin ABD tarafında gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. Tijuana kenti yetkileri ise Meksika tarafında da aynı gerekçeyle 39 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

GÖÇMENLER NE İSTİYOR?

Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan ayrılmak isteyen ve Meksika sınırındaki Tijuana şehrine ulaşan yaklaşık 3 bin göçmen, ülkelerini yoksulluk ve şiddet olayları sebebiyle terk ediyor. Yoksulluk, baskı ve şiddet altında olan göçmenler, ülkelerinden kendileri ve aileleri için daha iyi bir gelecek amacıyla evlerinden ayrıldıklarını söylüyor. Yaşadıkları bölgenin silahlı çeteler tarafından saldırılara uğradığını belirten göçmenlerin çoğu çocuklarıyla beraber yolculuk ediyor.

Yeni umutlarla ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenler, gidecekleri bölgede iş bulmayı hedefliyor. Mevcut kazançlarından daha fazla kazanç elde edecekleri umuduyla yollara düşen göçmenler, geride bıraktıkları ailelerine, yakınlarına para göndermek istiyor.