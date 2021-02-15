İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD: “PKK'nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız”

ABD: “PKK'nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız”
ABD: “PKK'nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını kaçırarak şehit etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” dedi.

Terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını kaçırarak öldürmesinin ardından ABD yönetiminden açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak “ABD, Irak'ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.